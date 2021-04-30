Известная модница активно влилась в работу и бизнес-встречи, поэтому за последнее время в хрониках стритстайла можно увидеть немало ее стильных выходов.

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Инфлюенсер для многих является источником вдохновения, поэтому ее аутфиты вдохновляют миллионы модниц со всего мира. Во время последнего выхода Рози продемонстрировала сдержанный и стильный look.

Образ Рози Хантингтон-Уайтли

Для участия в проекте для собственной компании Rose Inc супермодель надела белый топ от The Row, который дополнила бежевым ломбером и брюками. Пылкая поклонница бренда Bottega Veneta дополнила образ новой сумкой Point графитового оттенка.

Свой аутфит Рози дополнила босоножками собственного бренда белого цвета и бежевой маской. Волосы она вложила в легкие локоны, а на веки нанесла темные тени.



Новый выход супермодели Рози Хантингтон-Уайтли / Copyright



Новый выход супермодели Рози Хантингтон-Уайтли / Copyright