Меган Фокс не перестает удивлять своих фанатов эффектными образами. 35-летняя знаменитость любит обнажать длинные ноги, бюст и стройную талию. Стилистка знаменитости Мейв Рейли в этот раз решила создать для Меган эпатажный look и привлечь к актрисе немалое внимание папарацци.

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Учитывая все последние выходы Меган Фокс, ей больше не надо соревноваться за звание иконы стиля. Каждый ее выход все fashion-издания разбирают до мельчайших деталей, поэтому новый образ не стал исключением.

Эффектный look Меган Фокс

Знаменитость появилась перед стритстайл-фотографом в джинсовом костюме от бренда Alexander Wang. Актриса надела голубую куртку размера оверсайз и прямые джинсы с белыми мраморными прожилками.

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Наибольшее внимание к образу приковал неоновый салатовый купальник, который Меган Фокс надела вместо боди. Меган любит откровенные элементы гардероба, поэтому без каких-либо колебаний вышла на городскую прогулку в купальнике с открытым животом.

Аутфит актриса дополнила неоновой минималистичной сумкой и черными босоножками со стразами. Знаменитость любит эффектный макияж, поэтому нарисовала глаза золотистыми тенями, подчеркнув взгляд черными стрелками, а пухлые губы накрасила насыщенной коричневой помадой.

Модницы могут воспользоваться трендовым трюком Меган Фокс, соединив джинсовый костюм с неоновым боди или топом с добавлением аксессуара в виде сумки.



Меган Фокс в эффектном аутфите / Фото из инстаграма актрисы



Меган Фокс в эффектном аутфите / Фото из инстаграма актрисы