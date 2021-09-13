Эльза Хоск – одна из "самых инстаграмных" мамочек. Она ежедневно показывает поклонникам модные аутфиты. В основном модель демонстрирует повседневные наряды в стиле кэжуал, которые можно примерить на прогулку, впрочем в ее арсенале стильных образов можно увидеть роскошные сочетания одежды с мюли, босоножками и туфлями на каблуках.

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Шведка любит опережать моду, поэтому во время последнего выхода продемонстрировала стильный осенний look, в котором соединила с простым нарядом зимнюю обувь – угги. Во время прогулки Эльза попала под прицелы папарацци, которые успели снять шведку в новом образе.

Образ Эльзы Хоск

Эльза Хоск поразила изысканным стилем. Она надела винтажный жакет серого цвета с габаритными плечами размера оверсайз. Под низ она примерила классическую белую футболку. Образ модель дополнила джинсами Isabella оттенка слоновой кости и коричневыми короткими угги.

Ее аутфит завершили винтажные коричневые солнцезащитные очки от Versace и белая сумка с коричневой ручкой от бренда Celine, которая стоит 35 тысяч гривен. Недавно блондинка нарастила волосы, поэтому с такой длиной выглядит очень изысканно.



Безупречный образ Эльзы Хоск / Getty Images



Безупречный образ Эльзы Хоск / Getty Images