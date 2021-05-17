На личной странице в инстаграме, за которым следит почти 7 миллионов подписчиков, Роми Стрейд опубликовала образ в черном атласном костюме, который идеально подойдет для летних прогулок.
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Знаменитость снялась в рекламной кампании для бренда NA-KD. Девушка демонстрировала безупречные штанные костюмы, а теперь похвасталась новым стильным образом, который запечатлела в теплый солнечный день.
Образ Роми Стрейд
Модель надела черный топ на длинный рукав с завязками на спине. К нему манекенщица подобрала атласную юбку на высокой посадке длины миди с глубоким разрезом. Эффектный аутфит молодая мамочка довершила черными минималистичными босоножками.
Длинные волосы Роми распустила и показала несколько модельных поз. В заметке она отметила, что уже не может дождаться своего возвращения на Ибицу.
Подписчики модели не оставили новый кадр без внимания и засыпали молодую маму комплиментами.
- "Не могу дождаться, когда увижу твои новые проекты, Роми. Ты просто безупречна";
- "Какая ты красивая, вау!";
- "Просто великолепна";
- "Ты такая красивая";
- "Горячая мамочка";
- "Твой образ чрезвычайно потрясающий".
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