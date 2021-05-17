На личной странице в инстаграме, за которым следит почти 7 миллионов подписчиков, Роми Стрейд опубликовала образ в черном атласном костюме, который идеально подойдет для летних прогулок.

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Знаменитость снялась в рекламной кампании для бренда NA-KD. Девушка демонстрировала безупречные штанные костюмы, а теперь похвасталась новым стильным образом, который запечатлела в теплый солнечный день.

Образ Роми Стрейд

Модель надела черный топ на длинный рукав с завязками на спине. К нему манекенщица подобрала атласную юбку на высокой посадке длины миди с глубоким разрезом. Эффектный аутфит молодая мамочка довершила черными минималистичными босоножками.

Длинные волосы Роми распустила и показала несколько модельных поз. В заметке она отметила, что уже не может дождаться своего возвращения на Ибицу.

Подписчики модели не оставили новый кадр без внимания и засыпали молодую маму комплиментами.

"Не могу дождаться, когда увижу твои новые проекты, Роми. Ты просто безупречна";

"Какая ты красивая, вау!";

"Просто великолепна";

"Ты такая красивая";

"Горячая мамочка";

"Твой образ чрезвычайно потрясающий".

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