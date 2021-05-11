25-летняя манекенщица ежедневно показывает свою доченьку в инстаграм-сторис, а также часто публикует совместные кадры на личной странице в инстаграме, за которой следят почти 7 миллионов пользователей.

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Стрейд очень долго пыталась забеременеть, поэтому после того, как родила желанного ребенка, не перестает радоваться материнству и посвящает все свое время дочери.

Недавно знаменитость снялась в фотосессии для бренда NA-KD, демонстрируя стильный штанный костюм.

Образ Роми Стрейд

"Ангел" Victoria's Secret примерила костюм цвета фуксии из новой коллекции бренда NA-KD. Съемка для рекламной кампании проходила в Ибице. Блондинка позировала в широких брюках и удлиненном жакете. Роми надела жакет на голое тело и показала свое тело после рождения дочери.

Молодая мамочка довершила образ черными стильными сандалиями от Chanel. Визажисты сделали на ее лице естественный макияж, накрасив веки светло-коричневыми тенями, а губы – нюдовой помадой.

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Модель также опубликовала на своей личной странице в инстаграме еще один стильный образ со съемки. Она примерила молочные брюки и белую блузу из полупрозрачной ткани. Свой аутфит Роми Стрейд довершила массивной золотистой цепочкой и минималистичными серьгами.

Веки манекенщица накрасила коричневыми тенями, которые дополнила черным лайнером. Губы молодая мамочка нарисовала розовым блеском. Новые кадры знаменитости собрали сотни тысяч лайков и комментариев.

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