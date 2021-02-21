Нидерландская модель несколько месяцев назад впервые стала мамой. Знаменитая блондинка наслаждается материнством и публикует в сети милые кадры со своей дочкой.

Роми Стрейд сейчас приостановила свою модельную карьеру и все время проводит со своей крохой. Несмотря на свой новый ритм жизни Роми не перестает стильно одеваться и даже создает парные образы с дочкой Минт ван Лиувен.

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Для прогулки с дочкой 25-летняя модель примерила 4 разных образа. Роми позировала в леопардовом пуховике и штанах. Ее образ довершала серая шапка. Девочку Стрейд также одела в леопардовый комбинезон.

На других кадрах манекенщица предстала в золотистом образе, пуховике и штанах тай-дай в цветном и черно-белом варианте. На двух кадрах Минт ван Лиувен была одета в белый комбинезон и черно-белый с принтом тай-дай.

Не смогла решить, что одеть сегодня, но в сумке Louis Vuitton я уверена точно,

– написала знаменитость.

На всех фотографиях Роми Стрейд позировала с белой сумкой Louis Vuitton Coussin. Модель, которую можно было увидеть во время показа Louis Vuitton SS 2021 лишь недавно поступила в продажу.

Сумка выполнена из кожи с тиснением узором Monogram. Аксессуар дополняет съемный ремень и цепочка с большими звеньями. Coussin представлена в двух размерах – большом и маленьком.

Роми Стрейд показала стильный образ / Фото из инстаграма

Роми Стрейд показала стильный образ / Фото из инстаграма

Роми Стрейд показала стильный образ / Фото из инстаграма

Роми Стрейд показала стильный образ / Фото из инстаграма