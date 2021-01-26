Известная нидерландская модель и одна из "ангелов" Victoria's Secret Роми Стрейд надела самую модную вещь этого сезона – дубленку. Такая верхняя одежда хорошо согревает в холодное время и стильно выглядит.

Источник: инстаграм Роми Стрейд

Зимой особую популярность среди верхней одежды получили дубленки. Их уже успели примерить главные модницы инстаграма, а недавно к ним присоединилась и молодая мамочка Роми Стрейд.

Смотрите также София Коэльо учит носить мужскую дубленку Mango с ботинками Prada: эффектные фото

Знаменитость продемонстрировала для своей почти 7-миллионной аудитории дубленку Dior длины миди угольного цвета с ручной вышивкой цветов и растений. Дубленка украшена белой овчиной на воротнике и рукавах, а широкий пояс подчеркнул талию и сохранил женский силуэт.

Роми соединила стильную зимнюю верхнюю одежду с голубыми широкими джинсами и белыми кроссовками. Очаровательный кадр модель сделала в своем доме, поэтому вероятно Стрейд лишь примерила стильную покупку.

Перед объективом молодая мамочка позировала с распущенными вьющимися волосами, а на ее лице сиял нежный естественный мейк. Губы нидерландская модель накрасила светло-розовым блеском.

Между сменами подгузников, кормлением и объятиями, мы смотрим шоу Dior из дома,

– написала манекенщица.

Новый кадр уже собрал более 200 тысяч лайков и почти тысячу комментариев.