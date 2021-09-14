Роковая женщина: Меган Фокс с новой прической появилась на Met Gala в красивом платье с вырезами

Американская актриса и модель Меган Фокс не перестает удивлять поклонников яркими образами. 35-летняя красавица одевается под руководством стилистки Мэйв Рейли, поэтому каждый выход не остается без внимания фанатов. На популярное светское событие знаменитость надела длинное красное платье с многочисленными вырезами.

Ежегодное мероприятие, которое проводит главный редактор Vogue Анна Винтур, служит сбором средств для Института костюма Метрополитен-музея. Met Gala считается одним из самых эксклюзивных событий в модном календаре. Стоимость билетов составляет от 35 тысяч долларов за каждого.

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Меган Фокс решила присоединиться к модному событию, впрочем пришла на бал Института костюмов без своего бойфренда Колсона Бейкера.

Образ Меган Фокс

Актриса любит поражать поклонников эффектными образами. Для светского события она выбрала роскошное длинное платье красного цвета от бренда Dundas. Наряд украшен множеством мерцающих блесток, длинным шлейфом и глубоким разрезом на ноге.

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Меган часто надевает платья, обнажающие ее тело, поэтому на этот раз не обошлось без откровенности. Платье не только позволило актрисе продемонстрировать зону декольте, но и стройную талию, поскольку дизайнеры создали два больших разреза. Открытые части тела эффектно дополняли красные шнуровки.

Знаменитость любит высокие каблуки, поэтому выбрала красные сатиновые босоножки от бренда Jimmy Choo. Перед публикой Меган позировала со стильной прической. Стилисты завязали высокий хвост, который переплели большим количеством ниток. Особой изюминкой стала накладная челка.

Визажистка сделала для Меган Фокс, как всегда, насыщенный макияж. Ее взгляд подчеркивали темные тени и черные стрелки, а пухлые губы довершала яркая красная помада в тон к платью.



Эффектный образ Меган Фокс / Фото из Getty Images