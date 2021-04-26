Знаменитая актриса, звезда фильма "Однажды в Голливуде" Марго Робби очаровала своим безупречным образом на красной дорожке церемонии Оскар, которая прошла в Лос-Анджелесе в ночь с 25 на 26 апреля.

Знаменитость посетила церемонию вручения кинонаград, чтобы поддержать своих друзей и коллег, а также поздравить лауреатов.

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Журналисты модных изданий уже внесли образ актрисы в список самых красивых платьев на красной дорожке премии Оскар-2021.

Австралийская актриса для грандиозного события выбрала лаконичное прямое платье серого цвета в цветочный принт, который в этом сезоне ультрапопулярный. Платье на тонких бретелях Марго выбрала от Chanel Alta Costura. Выбор бренда не случаен, ведь Робби уже несколько лет является лицом знаменитого французского Дома моды.

Элегантное платье актриса разбавила стильной прической. Она отказалась от укладок и локонов, зато сделала расслабленный хвост внизу, выпустив на лицо несколько прядей, а прямая челка стала главной изюминкой стильного образа.

Образ голливудской звезды дополняли жемчужные серьги, несколько колец и черный клатч с блестками. В этом году Марго Робби сделала ставку на минимализм, ведь шею не перегружала никакими цепочками или колье.



Безупречный образ Марго Робби/ Getty Images