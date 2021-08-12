Пальто, короткие шорты и сапоги на каблуках: Рита Ора ошеломила новым выходом в Париже

Накануне своего 30-летия британская певица албанского происхождения Рита Ора решила штурмовать своими модными выходами Париж. Девушку любят поклонники не только за ее сильный голос, но и за красоту и чувство стиля в одежде. Рита всегда находится в центре внимания и всячески демонстрирует на публику красивые аутфиты.

Яркая и динамичная британская певица еще в начале своей карьеры получила заслуженный статус fashion-иконы. Каждый ее выход отличается оригинальностью, смелостью и авторским стилем. Рита Ора – основательница неповторимого почерка в образах, которые не вписываются в действующие рамки тенденций.

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Да, исполнительница решила не ждать первых похолоданий, поэтому в августе прогулялась по Франции в осеннем образе, надев теплое длинное пальто и высокие сапоги на каблуках.

Британка всегда была смелой в выборе своих аутфитов, поэтому экспрессивные и эпатажные образы сделали ее знаменитой в модных кулуарах.

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На сцене, на улице и на красной ковровой дорожке Рита непременно оказывается в центре всеобщего внимания. Так произошло и в Париже, где уже несколько дней знаменитость выгуливает свои стильные аутфиты.

Образ Риты Ора

Исполнительница надела молочный вязаный топ с горловиной, дополнив его серо-коричневыми шортами от Fendi. Сверху Рита надела длинное шерстяное пальто в тон к шортам.

Ее безупречный образ дополнили высокие сапоги на каблуках и карамельная сумка-клатч. Певица довершила аутфит солнцезащитными очками "кошачий глаз". Белокурые волосы красавица решила распустить и выйти в свет в пышных локонах.

"Париж, я люблю тебя", – написала Рита Ора в посте.



Рита Ора прогулялась по Парижу в стильном аутфите / Фото с инстаграма



Рита Ора прогулялась по Парижу в стильном аутфите / Фото с инстаграма