Розовая рубашка оверсайз – самая обсуждаемая вещь сезона. Главный цвет весны – розовый, поэтому уже отдельные элементы гардероба завоевывают особую популярность. Продемонстрировала свой стильный образ в розовой рубашке певица Рита Ора.

Объемные розовые рубашки стали хедлайнерами подавляющего большинства летних коллекций. Их можно заметить в образах многих модниц инстаграма. Примерить тренд сезона решила 30-летняя британская певица Рита Ора.

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Любительница трендов надела розовую рубашку от бренда Valentino. Выбрала она ее для виртуальной премьеры своего нового сингла. Свой розовый must have сезона она соединила с короткими кожаными шортами и босоножками.

Знаменитость сделала длинную косу, которая ей очень идет, и насыщенный макияж. Рита Ора нарисовала массивные розовые стрелки тенями, а губы накрасила коричневой помадой. Свой образ она завершила золотистыми серьгами-кольцами, несколькими цепочками и многочисленными браслетами и перстнями на обеих руках.



Стильный образ Риты Оры / Фото из инстаграма



Стильный образ Риты Оры / Фото из инстаграма

Также певица успела похвастаться еще одним элементом гардероба в трендовом розовом цвете – сексуальным розовым платьем. Образ Рита дополнила черными босоножками. Белокурые волосы певица закрутила в гульку, а на лице сделала насыщенный макияж с черными стрелками на веках.