Звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашян каждый день делится со своей 232-миллионной аудиторией новыми кадрами. Впрочем, пока знаменитость прогуливается по историческим местам Рима, свежие фотографии быстрее успевают опубликовать стритстайл-фотографы.

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Вечернюю прогулку по Риму светская львица совершила в винтажном мини-платье от бренда Dolce & Gabbana. В эффектном изделии Ким появилась возле самого популярного и самого большого фонтана Рима-Fontana di Trevi. Там знаменитость сразу узнали местные и туристы и сделали с ней селфи.

Кардашян выбрала латексное платье без бретелек с черно-коричневыми вкраплениями. Обольстительный образ 40-летняя знаменитость дополнила босоножками на завязках и черными солнцезащитными очками. Ким сделала непривычную для себя прическу зачесав свои роскошные длинные волосы в пучок. Чтобы сделать образ более расслабленным, знаменитость выпустила спереди несколько прядей волос.

На следующий день в смелом образе селебрети посетила резиденцию Папы Римского в Ватикане. Модные глянцы уже успели раскритиковать наряды знаменитости. Ким надела длинное обтягивающее платье с обнаженными плечами и вырезами на животе. Изделие соткано из полупрозрачной кружевной ткани.

Откровенный look звезда довершила бежевыми босоножками, собранными волосами в пучок и солнцезащитными очками с белой оправой.

По резиденции Папы Римского знаменитость прогулялась с супермоделью Кейт Мосс и ее дочкой Лилой. В своем Инстаграме звезда опубликовала сообщение с серией фотографий.

"Мы имели невероятную возможность посетить Ватикан. Я лично просмотрела все знаковое искусство, архитектуру и древнеримские скульптуры, особенно работы Микеланджело. У нас даже была возможность просмотреть их частный архив одежды, который носил каждый папа в истории, начиная с 1500-х годов. Не волнуйтесь, я соблюдала дресс-код и полностью прикрылась, находясь в базилике Святого Петра и Сикстинской капелле", – отметила светская львица.

Вечером после прогулки стритстайл-фотографы заметили знаменитость в коротком атласном платье на тонких бретелях украшенное ярким фруктовым принтом. К нему Ким подобрала коричневые босоножки на завязках и черную бейсболку.