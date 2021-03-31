Барбадосская исполнительница Рианна попала под прицел парараци в Санта-Монике, Калифорния. Там звезда ужинала в ресторане Giorgio Baldi. Образ, который она выбрала, уже активно обсуждают в сети.

В вечернем look Рианна сделала ставку на сексуальность – она ​​надела дерзкую мини-юбку с разрезами у бедер и длинное худи Rick Owens из коллекции весна – лето 2021, и майку со шнуровкой. Ее образ дополняли черные защитные очки для меньшей узнаваемости, черная лакированная сумочка Bottega Veneta, туфли со шнуровкой от Amina Muaddi и защитная маска.

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Рианна выглядела невероятно стильно, но больше всего внимание фанатов привлекли ноги звезды, которые особенно выделялись в сексуальном образе. Волосы певицы были заплетены в множество косичек, а губы подчеркнуты яркой красной помадой.

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Реакция сети:

"Да, знаковый стиль! Она вернулась";

"Она как всегда выглядит безупречно";

"Она – воплощение плохого босса";

"Ого, вот это впечатляющий наряд";

"Она очень любит этот ресторан";

"Рианна тоже есть в новом фильме "Матрица"?";

"Отлично выглядит".