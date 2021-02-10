Барбадосская певица Рианна и французская компания LVMH решили прекратить работу модного бренда Fenty, который просуществовал менее двух лет.

Компания LVMH и Рианна совместно запустили бренд весной 2019 года.

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Последнее обновление коллекции произошло в ноябре 2020 года. Бренд Fenty представил совместную коллекцию с обувной маркой Amina Muaddi. С января 2021 года инстаграм-профиль бренда стал неактивным. Уже через несколько недель закроется сайт бренда.

По информации издания, Рианна столкнулась со сложностями в работе над коллекциями во время пандемии, поскольку у нее не было возможности посещать офис в Париже и фабрики в Италии.

В официальном заявлении сказано, что производство и продажа готовой одежды в Европе будут поставлены на паузу в ожидании более благоприятных условий.

Несмотря на закрытие бренда, концерн LVMH продолжит поддерживать косметические проекты Рианны Fenty Beauty и Fenty Skin, а также ее бельевую линию Savage x Fenty.

Впрочем, LVMH и Рианна не исключают возможности повторного возрождения бренда. За почти 2 года существования бренд Fenty добился значительных успехов в продажах очков, обуви и денима, а также был популярен в универмагах и смог привлечь постоянных клиентов.