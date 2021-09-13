Над необычными фотосессиями звезды работал фотограф Рафаэль Паваротти, а стилистом съемки стал Ибрагим Камара.

Партнерский материал Электрокамин против биокамина: какое устройство лучше выбрать

Для эпатажной съемки выбрали наряды от самых известных брендов, среди которых Burberry, Schiaparelli Haute Couture, Louis Vuitton, Mugler, Christian Louboutin, Giambattista Valli.

Макияж знаменитости визажисты делали продуктами собственного бренда Рианны – Fenty Beauty. На кадрах исполнительница предстала с насыщенным макияжем. Ее взгляд подчеркивали блестящие темные тени, а губы – яркая красная и коричневая помада.

Все мировые звезды знают: делать безупречные фото для сети стоит на фоне каминов. Поэтому будьте тоже в тренде и выбирайте стильные и безопасные электрокамины Dimplex.

Перед камерой фотографа Рианна позировала в белоснежном образе от бренда Burberry. Она примерила купальник на завязках, ботфорты и тренч длины макси.

Певица также примерила гладиаторские доспехи, джинсовое пальто, ботильоны с шипами, высокий парик с рэперской бейсболкой и облегающий костюм в змеиную кожу.



Рианна снялась для глянца Dazed / Фото из инстаграма



Рианна снялась для глянца Dazed / Фото из инстаграма



Рианна снялась для глянца Dazed / Фото из инстаграма



Рианна снялась для глянца Dazed / Фото из инстаграма



Рианна снялась для глянца Dazed / Фото из инстаграма



Рианна снялась для глянца Dazed / Фото из инстаграма



Рианна снялась для глянца Dazed / Фото из инстаграма



Рианна снялась для глянца Dazed / Фото из инстаграма



Рианна снялась для глянца Dazed / Фото из инстаграма