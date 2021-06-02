Соблазнительная Рианна показала фигуру в стильном купальнике: фото

Барбадосская исполнительница Рианна после объявления романа с A$AP Rocky изменилась в параметрах. В рекламе своих новых купальников она вызвала восторг у поклонников.

Певица Рианна никогда не переживала тем, какой вес она имеет, поскольку всегда чувствовала себя уверенно и красиво в любом теле. За это ее и любят фанаты, поскольку она часто демонстрирует, как нужно любить свое тело и не обращать внимания на "стандарты" красоты.

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Сексуальная Рианна

В новой съемке для ее бренда купальников Savage X Fenty by Rihanna она показала исхудалую фигуру в оранжевом бикини. Бюстгальтер прекрасно поддерживал ее грудь, а трусики пикантно подчеркивали ее ягодицы. Для завершения образа она надела босоножки на каблуках, выбрала золотистые украшения на шее, руках и пальцах. Волосы звезды были заплетены в косички, которые стилисты собрали в конский хвост.

"3 минуты обдумывала подпись ... Мне нечего сказать", - написала под снимками знаменитость.



Сексуальная Рианна в купальнике Savage X Fenty by Rihanna / Фото из инстаграма Рианны



Ріанна засвітила татуювання на сідниці / Фото из инстаграма Рианны



Соблазнительная Рианна / Фото из инстаграма Рианны

Днем ранее барбадосская звезда опубликовала еще одно, не менее пикантное фото, продемонстрировав пышные ягодицы в коротких шортиках.