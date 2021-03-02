Ирландский дизайнер Симон Роша создала коллекцию одежды для шведского бренда H&M. В рекламной кампании появились личности, чьи ценности близки дизайнеру. Рекламу снял фотограф Тайлер Митчелл в английских садах XIII века.

Романтические платья примерили актриса Дэйзи Эдгар-Джонс, солистка Королевского балета Франческа Хейворд, художница Фэй Вэй Вэй, певица Келси Лу, модели Тесс Макмиллан, Мушетта Белл, а также сестры Адво Абоа и Кьосево Абоа.

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Образы для мужской аудитории продемонстрировали восходящая звезда кино Майкл Уорд и манекенщик Арамиш Манги. Палитра наряда представлена в кремовом, розовом и красных цветах.



Рекламная кампания Simone Rocha x H&M / Buro 24/7

Роша рассказала, что, когда H&M пришли к ней с предложением о сотрудничестве, она поставила условие: коллаборация должна включать создание одежды для женщин, мужчин и детей. Хотя она раньше никогда и не создавала детские и мужские коллекции.

В рекламной кампании мужчины, женщины и дети весело проводят время: готовят еду для пикника на природе, развешивают белье, танцуют и просто отдыхают.



Рекламная кампания Simone Rocha x H&M / Buro 24/7

По словам дизайнера, она хотела, чтобы реклама отражала дух и общность артистов, а также саму коллекцию.

Я надеюсь, что вещи из этой коллекции будут служить долгие годы. Все они были изготовлены, благодаря идеям и вдохновению, которые сформировали меня и мой бренд за последние 10 лет, и я очень рада видеть, как они могут быть переосмыслены и стилизованы по-новому,

– говорит Симон Роша.



Рекламная кампания Simone Rocha x H&M / Buro 24/7 Что известно о коллабороции Simone Rocha и H&M В 2021 году бренд Simone Rocha – один из самых ярких представителей лондонской Недели моды отметит десятилетие. В этот юбилейный период Simone Rocha построил кооперацию со шведским ритейл-гигантом. Что известно о коллекции Simone Rocha & H&M Переговоры по коллаборации шли еще с 2018 года, впрочем, из-за пандемии и локдаунов их работа затянулась. Коллекция появится в продаже 11 марта 2021 года. Для создания коллекции Роша использовала органический хлопок и переработанный полиэстер. Совместная коллаборация будет включать и небольшой бьюти-бокс. Над косметической продукцией дизайнер начала работать впервые.



Рекламная кампания Simone Rocha x H&M / Buro 24/7

В женскую коллекцию вошли платья из кружева с цветочными принтами, объемными рукавами и многослойными юбками, а также свитера, пальто и платья-пиджаки из костюмной ткани.



Рекламная кампания Simone Rocha x H&M / Buro 24/7

Среди мужских вещей дизайнер представила классические мужские костюмы, свитера и кардиганы, рубашки, тренчи, футболки и верхнюю одежду.

В коллекции детских вещей представлены клетчатые комбинезоны, платья с рюшами, вязаные свитера и кофты-кимоно, а также классические брюки и рубашки с жемчужными украшениями.



Рекламная кампания Simone Rocha x H & M / Buro 24/7