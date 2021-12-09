В среду, 8 декабря, в Нью-Йорке состоялась премьера сериала "Секс в большом городе", который получил название "История продолжается". Исполнительница главной роли Кэрри Брэдшоу выглядела просто безупречно. Сара Джессика Паркер выбрала наряд от знаменитого бренда Oscar de la Renta.

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На премьеру сиквела в Музей современных искусств актриса пришла вместе с мужем и сыном. Они редко появляются вместе, впрочем, в такой важный для Сары день, ее семья сделала исключение и пришла поддержать. Сын знаменитости вышел в свет впервые за последние 5 лет.

На красной дорожке актриса сияла в нежном сером платье, расшитом бисером и с глубоким разрезом в виде сердца. Платье дополняла пышная юбка из фатина розового цвета. Сверху Паркер надела тюлевую накидку серого цвета и дополнила свой образ розовыми туфлями-лодочками из собственной коллекции SJP.

Актриса собрала волосы в элегантный пучок и дополнила аутфит ювелирными кулонами и серьгами. На лице Сара сделала, как всегда, насыщенный макияж в темных тонах. Муж и сын знаменитости надели белые рубашки с галстуками и черные костюмы.



Сара Джессика Паркер с семьей / Фото с Getty Images



Модный образ Сары Джессики Паркер / Фото с Getty Images