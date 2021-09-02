Известная шведская модель является настоящей иконой стиля. Она умеет из простых и лаконичных вещей создать замечательный look, которым будут вдохновляться миллионы ее фанатов со всего мира. Эльза работает моделью с 16-летнего возраста, поэтому за время своей карьеры выработала безупречный вкус в одежде.

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В гардеробе Эльзы есть множество жакетов, джинсов, топов, кроссовок и сумок от самых известных брендов. Блондинка обожает стиль кэжуал, поэтому интересные образы этого модного направления показывает в своем инстаграме больше всего.

Манекенщица уже давно превратила свой Инстаграм В пособие fashion-трендов, поэтому очередной ее образ стал новым модным уроком для поклонников. Блондинка показала, как можно будничный образ сделать ярким благодаря паре брюк.

Важно придерживаться изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex. Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Образ Эльзы Хоск

Эльза надела футболку на короткий рукав оттенка слоновой кости. Манекенщица умело соединила простой будничный образ с яркими брюками голубого цвета, которые сразу добавили аутфиту изюминки. Кожаные брюки Эльза выбрала от датского бренда ROTATE. Образ модель дополнила бело-голубыми кроссовками от бренда Babila High Top.

Блондинка сделала на волосах легкие локоны и надела сверху белую панаму с голубыми вишнями от HVN by Harley Viera-Newton. Вся одежда, которую примерила Эльза, уже полностью распродана, поэтому такой "винтажный" Look знаменитость позанималась у раритетного красного автомобиля с телефоном в руках.

Красивый образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели

Красивый образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели

Красивый образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели