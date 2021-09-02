Известная шведская модель является настоящей иконой стиля. Она умеет из простых и лаконичных вещей создать замечательный look, которым будут вдохновляться миллионы ее фанатов со всего мира. Эльза работает моделью с 16-летнего возраста, поэтому за время своей карьеры выработала безупречный вкус в одежде.
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В гардеробе Эльзы есть множество жакетов, джинсов, топов, кроссовок и сумок от самых известных брендов. Блондинка обожает стиль кэжуал, поэтому интересные образы этого модного направления показывает в своем инстаграме больше всего.
Манекенщица уже давно превратила свой Инстаграм В пособие fashion-трендов, поэтому очередной ее образ стал новым модным уроком для поклонников. Блондинка показала, как можно будничный образ сделать ярким благодаря паре брюк.
Образ Эльзы Хоск
Эльза надела футболку на короткий рукав оттенка слоновой кости. Манекенщица умело соединила простой будничный образ с яркими брюками голубого цвета, которые сразу добавили аутфиту изюминки. Кожаные брюки Эльза выбрала от датского бренда ROTATE. Образ модель дополнила бело-голубыми кроссовками от бренда Babila High Top.
Блондинка сделала на волосах легкие локоны и надела сверху белую панаму с голубыми вишнями от HVN by Harley Viera-Newton. Вся одежда, которую примерила Эльза, уже полностью распродана, поэтому такой "винтажный" Look знаменитость позанималась у раритетного красного автомобиля с телефоном в руках.
Красивый образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели
Красивый образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели
Красивый образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели