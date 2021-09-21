Блондинка демонстрировала в Нью-Йорке роскошные образы, которые не обходили вниманием все стритстайл-фотографы. Для одного из показов Эльзе нарастили волосы, с новой прической знаменитость позировала перед камерами в безупречных аутфитов, которые состояли из юбок, штанних костюмов и стильных жакетов. В основном, все свои наряды она дополняла каблуками.

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Вернувшись в Лос-Анджелес шведка снова показывает поклонникам свою родную длину волос и кежуальни образы, которые она чаще всего надевает, когда выходит гулять с дочкой.

Образ Эльзы Хоск

Модель надела на прогулку в солнечную погоду надела синий свитшоты с надписью California. Дополнением стали синие широкие джинсы от бренда Levis. Эльза также надела винтажные серые кроссовки от New Balance.

Аутфит довершила черная сумка-пельмень с золотой массивной цепочкой и черная панама из овчины. Стоит отметить, что такой головной убор – тренд осени. Вьющиеся волосы Эльза распустила, а губы нарисовала любимой коричневой помадой.

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Инфлюенсеры часто задают всем модницам мира тренды, поэтому стильную панаму шведской модели стоит взять на вооружение. Головний убор станет удачным дополнением к пальто, дубленке или пуховику.



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели