Две пантеры: Эмили Ратаковски и Тина Кунаки пришли на благотворительный бал в черных платьях

Модели посетили мероприятие LuisaViaRoma for Unicef на вилле La Certosa di San Giacomo на острове Капри. Гала-вечер и аукцион были благотворительными, а сбор средств – направленным на программы по оказанию помощи нуждающимся детям во всем мире.

На событии можно было встретить много знаменитостей. В частности на бал направлялся муж принцессы Евгении, которого перед этим увидели в компании трех моделей на частной яхте.

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Черный все еще в моде

Почетной гостьей стала Эмили Ратаковски, которая прибыла в Италию в компании своей семьи – мужа Себастьяна и сына Сильвестра. На гала-вечер женщина надела пикантное черное платье с декольте от Vivienne Westwood. Характерными изюминками образа стали пышные рукава на плечах и разрез от талии. Свой look она завершила черными лаконичными босоножками.



Эмили Ратаковски на итальянском острове Капри / Фото Getty Images

Не менее эффектным образом похвасталась на красной дорожке Тина Кунаки. Французская модель выбрала платье с необычной асимметрией бренда Mônot. У платья было одно открытое плечо, обнаженный живот и разрез до бедра. Звезда также надела стильные туфли-лодочки в тон к платью.



Тина Кунаки на благотворительном мероприятии LuisaViaRoma for Unicef / Фото Getty Images