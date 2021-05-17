29-летняя модель Эмили Ратаковски несколько месяцев назад впервые стала мамой. Обладательница стройной фигуры быстро пришла в привычную для себя форму и уже начала примерять не только соблазнительные облегающие платья, но и купальники из собственной коллекции.

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В этом сезоне завязки на купальниках выглядят чрезвычайно эффектно. Они присутствуют не только на бюстгальтере, но и на бикини. Чаще всего американские звезды появляются на отдыхе в купальнике, шнурки которого опоясывают вокруг живота. Эмили Ратаковски надевала изделие еще задолго до того, как оно стало настоящим трендом.

Молодая мама в очередной раз показала, что является одной из самых откровенных моделей современности. Она не стесняется публиковать сексуальные кадры в сети и показывать обнаженное тело многомиллионной аудитории поклонников.

Знаменитость примерила стильный купальник в трех цветах: светло-розовом, синем и белом. Изделия бренда Inamorata созданы для того, чтобы подчеркнуть изящную талию.

Соблазнительный пляжный look звезда завершила золотистым украшением, а на лице сделала любимый макияж. Веки модель накрасила коричневыми тенями, а губы подчеркнула нюдовой жидкой помадой.

Поклонники в комментариях отметили стройное тело модели и написали множество приятных комментариев.