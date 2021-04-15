Эмили Ратаковски очаровала весенним образом в шелковой рубашке и мини-юбки: фото
29-летняя американская модель Эмили Ратаковски любительница откровенных образов, которые демонстрируют все ее прелести. Впрочем, в этот раз знаменитость прогулялась по Нью-Йорку в сдержанном образе, который ей очень идет.
Источник:24 канал
После рождения ребенка модель быстро пришла в форму. Всего лишь месяц прошел от родов, а Эмили может похвастаться идеальными параметрами.
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Достичь такого результата так быстро может далеко не каждый. Стройная фигура позволяет девушке носить мини-юбки и демонстрировать безупречные аутфит.
Образ Эмили Ратаковски
Во время утренней прогулки по Нью-Йорку американская модель выбрала простой и одновременно стильный образ. Девушка надела атласное свободную рубашку кремового цвета, которую заправила в белую мини-юбку в серебристые полоски.
Ее аутфит дополнял бежевый жакет, который она решила снять, поэтому несла в руке. Для комфортной прогулки молодая мама выбрала белые классические кеды.
Среди аксессуаров Эмили выбрала только золотую цепочку на шее, а довершила образ солнцезащитными очками с серой оправой и маской.
Стильный образ Эмили Эмили Ратаковски/ Copyright
Стильный образ Эмили Эмили Ратаковски/ Copyright
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