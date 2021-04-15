29-летняя американская модель Эмили Ратаковски любительница откровенных образов, которые демонстрируют все ее прелести. Впрочем, в этот раз знаменитость прогулялась по Нью-Йорку в сдержанном образе, который ей очень идет.

После рождения ребенка модель быстро пришла в форму. Всего лишь месяц прошел от родов, а Эмили может похвастаться идеальными параметрами.

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Достичь такого результата так быстро может далеко не каждый. Стройная фигура позволяет девушке носить мини-юбки и демонстрировать безупречные аутфит.

Образ Эмили Ратаковски

Во время утренней прогулки по Нью-Йорку американская модель выбрала простой и одновременно стильный образ. Девушка надела атласное свободную рубашку кремового цвета, которую заправила в белую мини-юбку в серебристые полоски.

Ее аутфит дополнял бежевый жакет, который она решила снять, поэтому несла в руке. Для комфортной прогулки молодая мама выбрала белые классические кеды.

Среди аксессуаров Эмили выбрала только золотую цепочку на шее, а довершила образ солнцезащитными очками с серой оправой и маской.



Стильный образ Эмили Эмили Ратаковски/ Copyright



Стильный образ Эмили Эмили Ратаковски/ Copyright