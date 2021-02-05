Украинская неделя моды впервые за 23 года пройдет онлайн. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к онлайн-трансляции и стать свидетелем истории украинской fashion-индустрии благодаря phygital-формат. Ukrainian Fashion Week пройдет с 5 по 8 февраля.

Источник: Ukrainian Fashion Week

Неделю моды бесплатно будут транслировать онлайн на медиасервисе MEGOGO.

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Просмотр будет бесплатным даже для незарегистрированных пользователей. Трансляцию можно найти в разделе "Шоу".

Ukrainian Fashion Week представит коллекции дизайнеров в рамках концепции внесезонности – No Season 2021. Организаторы создали для дизайнеров полностью оборудованное для съемок пространство и обеспечили возможность представить видео/диджитал-презентации дизайнеров, которые были подготовлены брендами для Недели моды.

Гостей онлайн-трансляции ждет 28 уникальных шоу от украинских и международных дизайнеров.

Новый формат UFW

Во время Ukrainian Fashion Week в рамках проекта BE SUSTAINABLE! Fashion Summit будет презентован новый формат проведения fashion-шоу. Команды Саммита, FFFACE.me и сет-дизайнер Love Curly создают уникальное AR fashion-шоу для устойчивого украинского бренда СHERESHNIVSKA.

7 февраля 2021 года, во время Ukrainian Fashion Week No Season 2021, в онлайн-формате в третий раз состоится BE SUSTAINABLE! Fashion Summit – самое масштабное профессиональное международное событие, направленное на повышение уровня экспертизы в направлении устойчивого развития украинских профессионалов, работающих в сфере дизайна и производства одежды.

Тема третьего саммита – Digital Innovations and Sustainability. Просмотр BE SUSTAINABLE! Fashion Summit является бесплатным.

Расписание показов UFW

Расписание показов в равках UFW No Season 2021