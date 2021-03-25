Бельгийский модельер Раф Симонс провел презентацию новой осенне-зимней коллекции собственного одноименного бренда. В рамках показа дизайнер представил мужские и женские вещи.

Даже несмотря на то, что Недели моды уже завершились, дизайнеры все равно продолжают показывать свои новые коллекции вне официального расписания.

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В новой коллекции осень – зима 2021/22 бренд Raf Simons представил широкие розовые брюки, стеганые куртки, свитера с удлиненными рукавами, огромные белоснежные рубашки и миниюбки. Кроме того, Раф Симонс повторил свой прием, использованный в коллекции Prada – закатанные рукава обнажили руки, на которых были одеты яркие перчатки.

Fashion-эксперты отмечают, что на подиуме они в очередной раз увидели отсылку к панк-культуре и стилю миллениалов, которые выразились в виде необычных сережек-ребер, больших колец и украшений для рукавов в виде костлявой руки.

Симонс выбрал шесть слов для обозначения этой коллекции: атараксия, невозмутимость, дихотомия, синхронность, верность и преданность.

Коллекция Raf Simons осень – зима 2021/22



Новая коллекция Рафа Симонса / Elle



Новая коллекция Рафа Симонса / Elle



Новая коллекция Рафа Симонса / Elle



Новая коллекция Рафа Симонса / Elle



Новая коллекция Рафа Симонса / Elle



Новая коллекция Рафа Симонса / Elle



Новая коллекция Рафа Симонса / Elle



Новая коллекция Рафа Симонса / Elle