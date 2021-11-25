Пуховик, костюм и сапоги-чулки: 5 главных покупок этой зимы

Каждый сезон появляются новые тренды. Часто модные вещи надеваются несколько раз, пока на смену им не приходят другие. Среди всех представленных вещей все же следует обратить внимание на изделия, которые следует приобрести этой зимой.

Через несколько дней наступит зима, а это значит, что пора планировать зимний гардероб. Мода из сезона в сезон меняется просто кардинально, впрочем если вы хотите выглядеть трендово, рекомендуем вам присмотреться к вещам, которые будут доминировать больше всего в зимнем сезоне.

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Пуховик

Ни одно холодное время года не обходится без модного пуховика. Чтобы не прогадать с фасоном и дизайном – выбирайте верхнюю одежду размера оверсайз, которые уже несколько сезонов не выходят из моды. Бренд Tom Ford представил интересный бархатный пуховик, который прекрасно дополнит любые образы.



Трендовые вещи зимы / Фото из Vogue

Ромбы

Этой зимой обратите внимание на вещи в ромбовый принт, который еще называют аргайлом. Внимательнее присмотритесь к милым кардиганам в ромбы, которые можно носить с базовыми водолазками или белоснежными рубашками.



Трендовые вещи зимы / Фото из Vogue

Трикотажный костюм

Зимой на первый план вместо худи с джоггерами выйдут трикотажные костюмы. Выбирайте на праздники теплый трикотажный костюм с топом и юбкой на примере Fendi или брючный костюм от Ami в оттенке camel.



Трендовые вещи зимы / Фото из Vogue



Трендовые вещи зимы / Фото из Vogue

Ботфорты-чулки

Модные сапоги в виде чулок перекочевали в зимний сезон. В холодное время года делайте ставку на кожаные ботфорты на плоском ходу. Такую обувь во время Недели моды показал бренд Etro.



Трендовые вещи зимы / Фото из Vogue

Серебро

Серебро – самый горячий тренд зимы, идеально вписывающийся в корпоративы и новогодние вечеринки. Россыпи серебристых блесток, металлизированные материалы и блестящие камни – главные фавориты дизайнеров в новых коллекциях. Выбирайте блестящие брюки на примере Gucci или интересное платье-бюстье.



Трендовые вещи зимы / Фото из Vogue



Трендовые вещи зимы / Фото из Vogue