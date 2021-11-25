Через несколько дней наступит зима, а это значит, что пора планировать зимний гардероб. Мода из сезона в сезон меняется просто кардинально, впрочем если вы хотите выглядеть трендово, рекомендуем вам присмотреться к вещам, которые будут доминировать больше всего в зимнем сезоне.

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Пуховик

Ни одно холодное время года не обходится без модного пуховика. Чтобы не прогадать с фасоном и дизайном – выбирайте верхнюю одежду размера оверсайз, которые уже несколько сезонов не выходят из моды. Бренд Tom Ford представил интересный бархатный пуховик, который прекрасно дополнит любые образы.



Трендовые вещи зимы / Фото из Vogue

Ромбы

Этой зимой обратите внимание на вещи в ромбовый принт, который еще называют аргайлом. Внимательнее присмотритесь к милым кардиганам в ромбы, которые можно носить с базовыми водолазками или белоснежными рубашками.



Трендовые вещи зимы / Фото из Vogue

Трикотажный костюм

Зимой на первый план вместо худи с джоггерами выйдут трикотажные костюмы. Выбирайте на праздники теплый трикотажный костюм с топом и юбкой на примере Fendi или брючный костюм от Ami в оттенке camel.



Трендовые вещи зимы / Фото из Vogue



Трендовые вещи зимы / Фото из Vogue

Ботфорты-чулки

Модные сапоги в виде чулок перекочевали в зимний сезон. В холодное время года делайте ставку на кожаные ботфорты на плоском ходу. Такую обувь во время Недели моды показал бренд Etro.



Трендовые вещи зимы / Фото из Vogue

Серебро

Серебро – самый горячий тренд зимы, идеально вписывающийся в корпоративы и новогодние вечеринки. Россыпи серебристых блесток, металлизированные материалы и блестящие камни – главные фавориты дизайнеров в новых коллекциях. Выбирайте блестящие брюки на примере Gucci или интересное платье-бюстье.



Трендовые вещи зимы / Фото из Vogue



Трендовые вещи зимы / Фото из Vogue