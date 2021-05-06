Блейзеры станут отличным завершением образа в любое время года. Они помогут создать модный аутфит в стиле кэжуал или стритстайл. Жакеты вышли за пределы делового дресс-кода и прочно осели в гардеробах модниц.

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Модницы носят блейзеры не только в комплекте с костюмными брюками, но и как универсальную верхнюю одежду, которая прекрасно сочетается с платьями, юбками, шортами. Тандем блейзера и джинсов стал любимым сочетанием многих модниц.

В 2021 году фасоны блейзеров склоняются к классике и элегантности. В моде спокойная цветовая гамма, впрочем для тех, кто любит выделяться – дизайнеры представили несколько фасонов неоновых цветов, которые точно помогут вам выглядеть незабываемо.

Дизайнеры, которые показали свои коллекции на прошлых Неделях моды в Милане, Париже, Лондоне и Нью-Йорке, задали сразу несколько трендов: пиджак может быть асимметричным, но обязательно свободным, с гиперболизированными плечами, укороченный и приталенный.

Чтобы не растеряться в многообразии этого элемента гардероба и выбрать действительно достойный вариант, школа стиля рекомендует обратить внимание на актуальные силуэты в 2021 году.

Приталенный

"Модель, от которой все еще недавно отказывались, снова набирает популярность. Комбинируем как с джинсами клеш, так и с романтическими платьями", – говорится в заметке.



Стильные блейзеры 2021 / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Кроп-модель

Кроп-модели блейзеров могут смело надевать девушки, которые хотят показать свой живот и продемонстрировать тонкую талию. Наиболее удачно такой блейзер будет выглядеть в сочетании с поясными изделиями на высокой посадке.



Стильные блейзеры 2021 / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Асимметричный

"С двухцветными рукавами или в технике пэчворк, с необычными застежками или декоративными элементами – абсолютно все эти модели будут выглядеть интересно и актуально. Также такая модель станет удачным акцентом даже в гардеробах минималистов", – отмечают стилисты.



Стильные блейзеры 2021 / Фото из инстаграма Pump Your Studio

Прямого кроя

Если вы решили приобрести один пиджак на все случаи жизни, то вам пригодится одно– или двубортная модель прямого кроя. Наиболее долговечный и базовый, а следовательно, комбинаций можно будет составить десятки или сотни.



Стильные блейзеры 2021 / Фото из инстаграма Pump Your Studio

С гиперболизированными плечами

В этом сезоне в тренде жакеты с гиперболизированными плечами. Если вы хотите сбалансировать объемный низ фигуры или просто хотите создать четкую гиперболизированную линию плеч, то обратите внимание именно на этот силуэт.



Стильные блейзеры 2021 / Фото из инстаграма Pump Your Studio