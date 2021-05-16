Известная супермодель часто попадает в объективы папарацци в Нью-Йорке. Перед объективами фотокамер она позировала в стильном наряде.

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Знаменитость во время каждого светского выхода демонстрирует на себе трендовые элементы гардероба и последние модные новинки представленные дизайнерами.

Образ Ирины Шейк

Отправляясь по делам Ирина Шейк надела черный кроп-топ, который соединила со стильными штанами с анималистическим принтом. Брюки также украшены ультратрендовыми разрезами с обеих сторон.

Образ звезда стритстайла дополнила классическим белым тренчем. В тон к тренчкоту Шейк подобрала любимые белые ботинки челси с черной подошвой.

Волосы модница завязала в пучок и довершила образ серебряной цепочкой на шее, серьгами, солнцезащитными очками и черной маленькой сумкой-багетом.



Стильный аутфит Ирины Шейк / Getty Images

Стильный аутфит Ирины Шейк / Getty Images