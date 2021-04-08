Весна благодаря наряду будет по-особому яркой. Дизайнеры в своих коллекциях представили много ярких цветов: оранжевый, желтый, розовый и фиолетовый. Также в коллекциях до сих пор наблюдался радужный узор tie-dye, который был популярным среди культуры хиппи.

В коллекциях сезона весна – лето 2021 появились расслабленные платья с красочными разливами, вареный деним, топы и рубашки с орнаментом в стиле шибори и радужные пляжные туники.

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Уругвайский бренд Gabriela Hearst представил платье-тунику, полностью расписанную tie-dye принтом, которая красиво сочетается с трендовыми плетеными сандалиями. Osman показали самодостаточное платье с размытыми синими узорами, а в Acne Studios появился топ с завязками на талии.



Принт tie-dye в коллекциях весна – лето 2021 / Vogue



Принт tie-dye в коллекциях весна – лето 2021 / Vogue



Принт tie-dye в коллекциях весна – лето 2021 / Vogue



Принт tie-dye в коллекциях весна – лето 2021 / Vogue

Tom Ford продемонстрировали серию пляжных туник во всевозможных оттенках – от насыщенной фуксии до цвета летней травы.

Кроме ярких принтов, бренды представили в этом сезоне пастельные варианты. Sportmax показали боди с серо-лаймовыми разливами, а Christian Dior сделали ставку на жакеты из денима бело-голубой палитры.



Принт tie-dye в коллекциях весна – лето 2021 / Vogue



Принт tie-dye в коллекциях весна – лето 2021 / Vogue