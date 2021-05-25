Болливудская звезда позировала перед камерой фотографу Бибу Бортвику. На обложке глянца Приянка появилась в белом платье с глубоким разрезом в зоне декольте и черными вставками по краям. Для эффектного кадра знаменитость позировала с красным шифоновым шарфом.

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Актриса позировала в платье от Chanel, которое стоит более 200 тысяч гривен. Ее образ довершало кольцо от бренда Bulgari.

"Приянка Чопра Джонас – звезда обложки июньского Vogue Australia. Бывшая королева конкурса красоты, актриса, фотомодель, предпринимательница в сфере бьюти и посол доброй воли. Она хорошо разбирается в красоте и залоге счастливой жизни", – отметила редакция издания.

В интервью глянцу Чопра отметила, что секрет ее успеха заключается в том, что она занимается любимым делом.

"Я никогда не относилась к своей карьере, как к работе. Для меня большая честь быть среди определенного процента людей во всем мире, которые каждое утро просыпаются и занимаются любимым делом", – рассказала знаменитость.

На страницах глянца она позировала в черном длинном платье на бретелях, которое прекрасно подчеркивало ее фигуру. Также знаменитость снялась в белоснежном платье с открытой спиной.