Фактурный прицепной воротничок начинает завоевывать симпатии многих модниц. Акцент на воротничке добавляет образу романтичности и нежности, даже если миксовать его с грубыми ботинками на тракторной подошве.

Школьный воротник, который еще называют "воротничком Питера Пена" в новом сезоне в очередной раз вернется в гардеробы модниц. Этот винтажный элемент можно проследить в новой стилизации, пишет 24 канал.

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Широкий, удлиненный, с острыми углами, или закругленный, часто белый, кружевной и с вышивкой – именно такие прицепные воротнички уже получают широкую известность в сети. Стилисты и streetstyle-звезды активно примеряют этот элемент гардероба в своих образах.

Считается, что воротничок – это весенне-летний аксессуар, однако это далеко не так, ведь воротничок актуален и в холодное время года. Его можно сочетать со стильными шерстяными кардиганами. Воротничики прекрасно смотрятся в сочетании со свободным свитером, джинсами, кожаными брюками.

Воротничики подчеркивают женственность и делают образ интересным. Эта деталь вписывается в любой стиль, поэтому подойдет для делового наряда, для романтического свидания, для школьницы и взрослой женщины.

Воротничок может украсить однотонное платье и платье в цветной принт. Белый воротник всегда станет одним из лучших украшений любого наряда. К такому образу уже не нужно декоративное дополнение.

Стильные воротнички – тренд 2021



Стильные варианты воротника / Фото с Pinterest



Стильные варианты воротника / Фото с Pinterest



Стильные варианты воротника / Фото с Pinterest



Стильные варианты воротника / Фото с Pinterest



Стильные варианты воротника / Фото с Pinterest



Стильные варианты воротника / Фото с Pinterest



Стильные варианты воротника / Фото с Pinterest



Стильные варианты воротника / Фото с Pinterest



Стильные варианты воротника / Фото с Pinterest