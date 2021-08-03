В приталенном платье с разрезами: модель Келли Гейл ошеломила выходом на кинопремьере

Пока другие знаменитости устраивают жаркие каникулы на пляжах, Келли Гейл решила поддержать коллег из Голливуда и прийти на премьеру фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Ее стильный наряд оценили все мировые СМИ.

Эффектный выход Келли Гейл

Допремьерный показ боевика состоялся в Лос-Анджелесе 2 августа. Посмотреть фильм "Отряд самоубийц: Миссия навылет" пришли не только звезды фильма, но и приглашенные гости. В частности, перед камерами журналистов позировали Марго Робби, Сторм Рейд, Кейт Бекинсейл, Рита Ора, Тайка Вайтити, Джоэл Киннаман со своей невестой Келли Гейл.

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Появление модели перед камерами могло стать не таким заметным, если бы не ее эффектное платье. Для кинопремьеры Келли Гейл выбрала приталенное белое платье, украшенное камнями и пикантными разрезами. Свой образ знаменитая красавица дополнила волосами, собранными в пучок, лаконичным макияжем и украшениями.

Перед камерами влюбленная пара не скрывала своих чувств: Келли Гейл и Джоэл Киннаман охотно обнимались и целовались на красной дорожке, привлекая внимание всех журналистов.

На самом деле появление этой звездной пары на кинопремьере была прогнозируемой. Джоэл Киннаман сыграл в ленте военного Рика Флега. Поэтому на премьере боевика "Отряд самоубийц: Миссия навылет" актер принял участие не только в фотоколле, но и в пресс-конференции с участием всех звезд проекту.

"Отряд самоубийц: Миссия навылет": коротко о фильме

"Отряд самоубийц: Миссия навылет" – это продолжение знаменитого боевика. По сюжету, опасные злодеи мира отбывают наказание в тюрьме с самым высоким уровнем смертности. Поэтому злоумышленники готовы на все, чтобы покинуть тюрьму. Новая миссия не заставила их ждать: Бладспорт, Миротворец, Капитан Бумеранг, Савант, Кинг Шарк, Блекґард, Джавелин и любимица публики Харли Квин объединяются в команду.

Задача злодеев – прорваться на вражеский остров Корто Мальтезе и обезвредить угрозу для мира. Руководит спецоперацией полковник Год Флэг, который является единственным человеком, который знает, как успокоить отряд язычников. А что из этого получится – зрители увидят в кинотеатрах Украины с 5 августа.

"Отряд самоубийц: Миссия навылет": смотрите видео трейлера