Украинский дизайнер Андре Тан продолжает делиться фэшн-советами. Модельер рассказал, как правильно выбирать модницам белую рубашку.

С приходом весны все обновляют свои гардеробы, а наряд светлых цветов становится актуальнее. На этот раз дизайнер Андре Тан решил рассказать о Базовом элементе гардероба – белой рубашке.

Читайте также Андре Тан рассказал, как можно попасть на показ Gucci

Каждая девушка хочет выглядеть модно и стильно. Для того чтобы всегда иметь безупречный вид, стоит не только заботиться о внешности, но и обращать внимание на важные детали, которые могут существенно изменить образ, или же вообще испортить его.

На своей личной странице в инстаграме Андре Тан отметил, на что надо обращать внимание при покупке белой рубашки.

Золотые правила:

Правильный воротник – залог успеха

"Он обязательно должен быть мягкий. Если у рубашки жесткий воротник или же он укреплен пластиковыми вставками, вы будете похожи на советскую директрису школы", – говорит дизайнер Андре Тан.

Не экономим на составе

Модельер советует выбирать рубашку из 100% хлопка в составе. Если в составе будет 3-4% эластана, то рубашка будет более мягкой.

Ищите "ту самую"

"Часто девушки подбирают неправильный оверсайз! Уравнение для идеального оверсайза: к вашему размеру добавьте 1 или 1,5 размера", – отметил Андре Тан.

Как носить рубашку, если вы…

Дизайнер рассказал о 3 типа фигуры – треугольник, прямоугольник и перевернутый треугольник и на этих примерах рассказал, как именно надо носить рубашку.

Треугольник:

Попробуйте подкатить рукава рубашки до длины в три четверти – это сделает тело пропорциональным. Также не забывайте о ремешках (3-4 см) и аксессуарах.

Прямоугольник:

"Рубашку завязывайте узлом на животе. Наконец мода вернулась из 90-х! Эта фишка освежает образ и делает красивый акцент на талии", – написал дизайнер.

Перевернутый треугольник:

По словам Андре Тана, для типа фигуры перевернутый треугольник – V-образный вырез, – главный козырь! Обратите внимание на рубашки с вертикальными полосками. Также попробуйте заправить рубашку наполовину.

Кроме этого, модельер добавил, что рубашка не обязательно должна быть белая. Ключевые цвета весны 2021 – золотой Marigold, нежно-голубой Cerulean, рыжий Rust, лимонный Illuminating и синий French Blue.

Чтобы увидеть больше фото, листайте вправо