Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился с поклонницами фэшн-советами. Модельер рассказал, как правильно сочетать аксессуары, чтобы не испортить образ.

Источник: инстаграм Андре Тана

Женщины стремятся выглядеть стильно и модно, поэтому следят за трендами в fashion-индустрии. Однако стоит помнить не только об одежде, но и об аксессуарах, которые играют важную роль в образе. Многие аксессуары могут испортить аутфит из-за неправильного сочетания или устаревших фасонов. Андре Тан рассказал, каких заблуждений стоит избегать во время создания образа.

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Правильное сочетание аксессуаров: фэшн-советы от Андре Тана

Игра цветов

Когда вы выбираете шарф, варежки и шапку одного цвета, то ваш look выглядит очень скучно. Также не стоит сочетать сумку и туфли в тон. При выборе аксессуаров поиграйте с цветами и добавьте ярких акцентов.



Как правильно сочетать аксессуары / Фото из инстаграма Андре Тана

Целесообразное сочетание черной сумки с одеждой

Повседневную офисную сумку нельзя сочетать с вечерним платьем. Это выглядит очень странно. Главное правило хорошего вкуса – целесообразность. Для каждой вещи есть свой контекст, который обязательно нужно учитывать.



Как правильно сочетать аксессуары / Фото из инстаграма Андре Тана

Комбинация золота и серебра

В моде сочетание несочетаемого. Таким образом комбинируют даже спортивный и классический стили. Поэтому попробуйте соединить золото и серебро в одном аутфите – это больше не запрещено. И помните, что украшения из одного комплекта выглядят скучно.



Как правильно сочетать аксессуары / Фото из инстаграма Андре Тана

Целесообразность пояса

Андре Тан поделился, что часто видит образы, где пояс лишний. Особенно, когда он имеет большую пряжку. Не забывайте, что лишние аксессуары еще хуже, чем их отсутствие.



Как правильно сочетать аксессуары / Фото из инстаграма Андре Тана

Избегание детской атрибутики

Ушки, рожки и бантики не выглядят мило. Излишняя инфантильность не нужна в образах. Главное правило: чем проще – тем лучше.



Как правильно сочетать аксессуары / Фото из инстаграма Андре Тана