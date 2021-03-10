Как правильно одеваться девушкам, у которых тип фигуры груша: важные советы
Специалисты выделяют 5 типов фигуры, и для каждого типа есть особые рекомендации по выбору пропорционального наряда. Сюда относится фасон, крой, длина, расцветка и многие другие вещи, которых надо избегать. В нашем материале рассматриваем, как правильно коррелировать тип фигуры, который называют груша.
Источник:школа стиля Pump Your Style
Даже несмотря на то, что в современном мире особенно актуальна тема любви к себе и принятия своего тела таким, какое оно есть, представительницы женского пола все равно обращаются к стилистам, чтобы те помогли им в корреляции фигуры с помощью одежды.
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К А-образному или грушевидному типу фигуры относят узкие плечи, четко выраженную талию и широкие бедра (значительно шире плеч). Звезды с этим типом фигуры – Бейонсе, Шакира, Кристина Агилера, Адель, Дженнифер Лопес.
Школа стиля Pump Your Style решила поделиться с поклонниками основными деталями коррекционной методики, с помощью которых вам удастся выглядеть просто безупречно.
- Ничего лишнего
Избегайте ярких принтов, блестящих изделий, аппликаций и другого декора в зоне бедер. Все перечисленные элементы рекомендуется перенести в верхнюю часть силуэта.
Коррекционные методики для фигуры типа груша / Фото из инстаграма Pump Your Style
- Плотные материалы
Для поясных изделий (брюки, юбки, шорты) выбирайте плотнее материалы, поскольку тонкий материал подчеркнет все неровности поверхности бедер и ног.
Коррекционные методики для фигуры типа груша / Фото из инстаграма Pump Your Style
- Разрезы и асимметрия
"Именно эти элементы в поясных изделиях способны сделать вас визуально стройнее, поэтому не пренебрегайте ими", – отмечает школа стиля.
Коррекционные методики для фигуры типа груша / Фото из инстаграма Pump Your Style
- Вертикаль в образах
Это может быть принт в вертикальную полоску или же просто не застегнутое пальто, любая вертикаль визуально будет удлинять силуэт.
Коррекционные методики для фигуры типа груша / Фото из инстаграма Pump Your Style
- Клеш от бедра
Стилист школы Pump Your Style отмечает, что именно модель таких брюк или джинсов визуально скроет объем бедер.
Коррекционные методики для фигуры типа груша / Фото из инстаграма Pump Your Style
- Правильная длина плечевых изделий
До или после самой широкой части бедра – идеальная длина для блейзера, рубашки или другой единицы. Таким образом взгляд не будет падать сразу на более объемные бедра, а на линию, где изделие заканчивается.
Коррекционные методики для фигуры типа груша / Фото из инстаграма Pump Your Style
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