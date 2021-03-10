Специалисты выделяют 5 типов фигуры, и для каждого типа есть особые рекомендации по выбору пропорционального наряда. Сюда относится фасон, крой, длина, расцветка и многие другие вещи, которых надо избегать. В нашем материале рассматриваем, как правильно коррелировать тип фигуры, который называют груша.

Даже несмотря на то, что в современном мире особенно актуальна тема любви к себе и принятия своего тела таким, какое оно есть, представительницы женского пола все равно обращаются к стилистам, чтобы те помогли им в корреляции фигуры с помощью одежды.

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К А-образному или грушевидному типу фигуры относят узкие плечи, четко выраженную талию и широкие бедра (значительно шире плеч). Звезды с этим типом фигуры – Бейонсе, Шакира, Кристина Агилера, Адель, Дженнифер Лопес.

Школа стиля Pump Your Style решила поделиться с поклонниками основными деталями коррекционной методики, с помощью которых вам удастся выглядеть просто безупречно.

Ничего лишнего

Избегайте ярких принтов, блестящих изделий, аппликаций и другого декора в зоне бедер. Все перечисленные элементы рекомендуется перенести в верхнюю часть силуэта.



Коррекционные методики для фигуры типа груша / Фото из инстаграма Pump Your Style

Плотные материалы

Для поясных изделий (брюки, юбки, шорты) выбирайте плотнее материалы, поскольку тонкий материал подчеркнет все неровности поверхности бедер и ног.



Коррекционные методики для фигуры типа груша / Фото из инстаграма Pump Your Style

Разрезы и асимметрия

"Именно эти элементы в поясных изделиях способны сделать вас визуально стройнее, поэтому не пренебрегайте ими", – отмечает школа стиля.



Коррекционные методики для фигуры типа груша / Фото из инстаграма Pump Your Style

Вертикаль в образах

Это может быть принт в вертикальную полоску или же просто не застегнутое пальто, любая вертикаль визуально будет удлинять силуэт.



Коррекционные методики для фигуры типа груша / Фото из инстаграма Pump Your Style

Клеш от бедра

Стилист школы Pump Your Style отмечает, что именно модель таких брюк или джинсов визуально скроет объем бедер.



Коррекционные методики для фигуры типа груша / Фото из инстаграма Pump Your Style

Правильная длина плечевых изделий

До или после самой широкой части бедра – идеальная длина для блейзера, рубашки или другой единицы. Таким образом взгляд не будет падать сразу на более объемные бедра, а на линию, где изделие заканчивается.



Коррекционные методики для фигуры типа груша / Фото из инстаграма Pump Your Style