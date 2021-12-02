Новость о смерти 41-летнего прогрессивного дизайнера Вирджила Абло, создававшего вещи для Хейли Бибер, Ким Кардашян и Беллы Хадид, вызвала скачок спроса на вещи его собственного бренда уличной моды Off-White.

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Известно, что спрос на наряды, которые за всю свою карьеру создал дизайнер, за несколько дней на ресейл-платформах увеличился в 18 раз.

В день смерти Вирджила, 28 ноября, название бренда Off-White стало самым популярным поисковым запросом в гугле, а уровень цен и продажа коллаборационных кроссовок Абло из Nike и Jordan повысились до рекордных показателей.

Несколько пар Off-White x Air Jordan 1 Chicago были проданы более чем за 10 тысяч долларов, хотя за день до смерти дизайнера они стоили 5 тысяч долларов.

Такая же тенденция наблюдается и с Air Jordan 2. Еще в субботу кроссовки можно было купить в диапазоне от 600 до 700 долларов, но сейчас их цена выросла до 1600 долларов.

Аудитория не обошла мужскую линейку Louis Vuitton. Поисковые запросы "Virgil Louis Vuitton" выросли на 344 процента.



Цена на кроссовки Вирджила Абло увеличилась вдвое



​Цена на кроссовки Вирджила Абло увеличилась вдвое



​Цена на кроссовки Вирджила Абло увеличилась вдвое