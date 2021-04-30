Прозрачные блузки всегда выглядели откровенно и вызывающе, но в этом сезоне они стали настоящим трендом.

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Весной блузки из полупрозрачных тканей имеют все шансы попасть в гардеробы модниц. Коричневую блузку в паре с кофейными штанами уже примерила португальская стилистка София Коэльо и супермодель Белла Хадид.

В масс-маркете можно найти немало блуз, расшитых пайетками и бисерами, которые помогают спрятать белизну от лишних глаз.

На каждый день

В этом сезоне полупрозрачные блузы и рубашки имеют все шансы стать вашей любимой вещью в гардеробе. Полупрозрачная блуза из тонкого льна прекрасно сочетается с широкими брюками, а молочная блуза станет идеальным дополнением к белым брюкам. Если вы любите многослойность, тогда надевайте полупрозрачную рубашку поверх топов и платьев.

Стильные блузы этой весны / Vogue



Стильные блузы этой весны / Vogue



Стильные блузы этой весны / Vogue

Провокационные

Для смелых девушек дизайнеры приготовили провокационные варианты блузок. По примеру Беллы Хадид, можно одеть под низ черный бюстгальтер и полностью прозрачную блузу, выглядя при этом довольно соблазнительно, но не откровенно.

Стильные блузы этой весны / Vogue

Романтические

Полупрозрачные блузы могут быть элегантными и романтичными. Бренд Zimmermann создал изделие с объемными рукавами и усыпанными цветами. Такой нежный аутфит можно дополнять яркой юбкой.

Полупрозрачную блузку со шлярками или кружевом можно сочетать также с денимом и балетками.



Стильные блузы этой весны / Vogue



Стильные блузы этой весны / Vogue



Стильные блузы этой весны / Vogue

Нарядные

Нарядные блузы могут легко конкурировать с вечерними платьями. Украинская дизайнер Надя Дзяк представила блузу на выход, из нежного фатина в нюдовой цветовой гамме. Роскошный вариант также представил Эли Сааб. Он создал блузу с ультра широкими рукавами и расшил деликатной цветочной вышивкой.



Стильные блузы этой весны / Vogue



Стильные блузы этой весны / Vogue