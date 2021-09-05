Шведская модель Эльза Хоск всегда поражает своих поклонников безупречным вкусом. Красавица любит стильно одеваться и показывать своей 7-миллионной аудитории трендовые образы.

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На этот раз "ангел" Victoria's Secret примеряла уютный осенний элемент гардероба – свитер в паре с летней обувью и панамой. Знаменитость написала в заметке, что в таком аутфите она собралась на ужин. Стилисты вряд ли одобрят такой образ для похода в ресторан, впрочем, для прогулки он подойдет идеально.

Образ Эльзы Хоск

Перед объективом фотокамер манекенщица предстала в синих классических джинсах, которые дополнила стильным молочным свитером в черные полоски от бренда Toteme. Интересный образ блондинка дополнила плюшевой панамой оттенка слоновой кости.

Модель также примерила темно-зеленые замшевые вьетнамки, которые Рози Хантинтон-Уайтли создала в коллаборации с итальянским брендом Gia. К молочному свитеру и головному убору Эльза подобрала белую сумку от любимого бренда The Row. Такой кожаный аксессуар стоит на сайте 70 тысяч гривен.

Знаменитость сделала на волосах легкие волны, а на лице – естественный макияж. Серию стильных кадров модель сделала возле черного Гелендвагена.



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели



Стильный образ Эльзы Хоск / Фото с инстаграма модели