Полностью обнаженная Кэндис Свейнпол завела сеть соблазнительными кадрами в воде: фото 18+
Зірка білизняного бренду Кендіс Свейнпол вразила мережу відвертими фотографіями. Модель оголилася на обкладинці глянцю Madame Figaro і знялася у відвертій фотосесії без білизни.
Источник:инстаграм art8amby
На обложке апрельского номера Кэндис предстала полностью обнаженной. Фотосессия проходила на Багамах, поэтому идеальным фоном служила кристально чистая вода. Свое обнаженное тело она прикрыла руками и ногами, проницательно глядя в камеру.
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Автором снимков стал американский фэшн-фотограф Дэвид Ромер. Он не впервые снимает 32-летнюю модель в таких пикантных образах.
На опубликованных в сети кадрах из фотосессии южноафриканская супермодель выглядит просто потрясающе. Кэндис Свейнпол – одна из самых откровенных девушек в современном модельном бизнесе. Она не стесняется обнажаться перед камерой, демонстрируя все прелести своего роскошного тела. Звезда знает, как всегда выглядеть непревзойденно и умело щеголяет изящной фигурой.
Снимаясь в фотосессии для французского глянца Madame Figaro "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret полностью разделась. Манекенщица топлес позировала в воде, а интимные зоны прикрывала руками. Некоторые кадры получились особенно эротичными, ведь Дэвид Ромер сделал пикантные фото после того, как Свейнпол погрузилась в одежде без белья в воду.
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Фотосессия проходила на закате, поэтому обнаженные кадры получились особенно эротичными. На многих фотографиях знаменитость обольстительно смотрит в камеру и будто манит поклонников к себе.
15-миллионнаой аудитории Кэндис понравились новые кадры и ей написали множество комментариев.
- "У тебя безупречная фигура";
- "Ты слишком очаровательна";
- "Какая у вас красивая кожа";
- "Ты совершенна во всем";
- "Не могу отвести от тебя глаз".
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