Покраска джинсов техникой тай-дай – интересный способ придать вещи новую жизнь, придать ей уникальности и неповторимого узора с помощью доступных средств.

Явление тай-дай возникло среди молодежи семидесятых, благодаря субкультуре хиппи. Дословно tie-dye переводится как "завяжи-покрась". Его суть заключается в покраске одежды своими руками, создавая интересные узоры с помощью легкодоступных красителей или отбеливателя.

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Для создания желаемого принта, одежду скручивают или мнут в разных местах, а затем покрывают красителем или обесцвечивают. Таким образом, на одежде возникают цветовые пятна, которые и делают наряд в своем роде уникальным.

Тай-дай охватывает моду каждое десятилетие. В 2020 году этот принт был особенно популярным, однако в этом году не будет терять своей актуальности. Если вы устали от старых джинсов и хотите что-то новенькое в своем гардеробе – создайте самостоятельно трендовую вещь меньше, чем за полчаса.



Джинсы выполнены в технике тай-дай / Фото с Pinterest

Что понадобится?

Отбеливатель Канцелярские резинки Пустой флакон-спрей Вода Ванна или большая емкость Перчатки

Шаг 1

Приготовьте джинсы, которые будете преобразовывать. Помните ткань, закрепляя небольшие участки канцелярскими резинками. Делать это нужно снизу вверх. Не забывайте о задней стороне! По итогам у вас должен получиться один большой скомканный кусок.

Как покрасить джинсы в технике тай-дай: смотрите видео

Шаг 2

Смешайте три части воды с одной частью отбеливателя (например, три литра воды на один литр отбеливателя) в большой емкости или в чистой ванной с заткнутым сливом. Медленно и аккуратно (обязательно в перчатках!) погрузите джинсы в раствор до тех пор, пока пузырьки не исчезнут с поверхности.



Джинсы выполнены в технике тай-дай / Фото с Pinterest

Для эффекта с брызгами наполните полученным раствором пустой баллончик и распылите жидкость в ванной или где-нибудь в безопасном месте. В процессе работы можно не снимать резинки на джинсах.

Впрочем, по желанию, вы можете снять и просто распылять раствор непосредственно на кусок ткани. Тогда эффект будет менее выразительным и более небрежным. После того, как вы все разбрызгайте, оставьте джинсы на несколько часов, чтобы отбеливатель подействовал.

Как покрасить джинсы в технике тай-дай: смотрите видео

Шаг 4

Чем больше времени пройдет – тем ярче будет эффект. Если вы хотите больше контраста, можно замочить джинсы на 2 часа. Если хотите легкий эффект – оставьте на 20 минут. Как только время пройдет, смойте с джинсов раствор под струей холодной воды.

Шаг 5

Снимите резинки (если использовали их) и бросьте джинсы в стиральную машинку на 30 градусов, а затем высушите естественным способом.



Джинсы выполнены в технике тай-дай​ / Фото з Pinterest