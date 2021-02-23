Как покрасить джинсы в технике тай-дай: 5 легких шагов
Покраска джинсов техникой тай-дай – интересный способ придать вещи новую жизнь, придать ей уникальности и неповторимого узора с помощью доступных средств.
Источник:Elle girl
Явление тай-дай возникло среди молодежи семидесятых, благодаря субкультуре хиппи. Дословно tie-dye переводится как "завяжи-покрась". Его суть заключается в покраске одежды своими руками, создавая интересные узоры с помощью легкодоступных красителей или отбеливателя.
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Для создания желаемого принта, одежду скручивают или мнут в разных местах, а затем покрывают красителем или обесцвечивают. Таким образом, на одежде возникают цветовые пятна, которые и делают наряд в своем роде уникальным.
Тай-дай охватывает моду каждое десятилетие. В 2020 году этот принт был особенно популярным, однако в этом году не будет терять своей актуальности. Если вы устали от старых джинсов и хотите что-то новенькое в своем гардеробе – создайте самостоятельно трендовую вещь меньше, чем за полчаса.
Джинсы выполнены в технике тай-дай / Фото с Pinterest
Что понадобится?
- Отбеливатель
- Канцелярские резинки
- Пустой флакон-спрей
- Вода
- Ванна или большая емкость
- Перчатки
- Шаг 1
Приготовьте джинсы, которые будете преобразовывать. Помните ткань, закрепляя небольшие участки канцелярскими резинками. Делать это нужно снизу вверх. Не забывайте о задней стороне! По итогам у вас должен получиться один большой скомканный кусок.
Как покрасить джинсы в технике тай-дай: смотрите видео
- Шаг 2
Смешайте три части воды с одной частью отбеливателя (например, три литра воды на один литр отбеливателя) в большой емкости или в чистой ванной с заткнутым сливом. Медленно и аккуратно (обязательно в перчатках!) погрузите джинсы в раствор до тех пор, пока пузырьки не исчезнут с поверхности.
Джинсы выполнены в технике тай-дай / Фото с Pinterest
Для эффекта с брызгами наполните полученным раствором пустой баллончик и распылите жидкость в ванной или где-нибудь в безопасном месте. В процессе работы можно не снимать резинки на джинсах.
Впрочем, по желанию, вы можете снять и просто распылять раствор непосредственно на кусок ткани. Тогда эффект будет менее выразительным и более небрежным. После того, как вы все разбрызгайте, оставьте джинсы на несколько часов, чтобы отбеливатель подействовал.
Как покрасить джинсы в технике тай-дай: смотрите видео
- Шаг 4
Чем больше времени пройдет – тем ярче будет эффект. Если вы хотите больше контраста, можно замочить джинсы на 2 часа. Если хотите легкий эффект – оставьте на 20 минут. Как только время пройдет, смойте с джинсов раствор под струей холодной воды.
- Шаг 5
Снимите резинки (если использовали их) и бросьте джинсы в стиральную машинку на 30 градусов, а затем высушите естественным способом.
Джинсы выполнены в технике тай-дай / Фото з Pinterest
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