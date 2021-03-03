Доменико Дольче и Стефано Габбана показали свою новую коллекцию осень-зима 2021/2022 объединившись с Instituto Italiano di Tecnologia. По словам дизайнеров, с помощью технологий они работают над улучшением всего – от медицины до экологии, поэтому их объединение имеет первоочередное значение в современном обществе.

Новая коллекция бренда Dolce & Gabbana посвящена цифровой реальности, а в показе приняли участие многофункциональные роботы-гуманоиды iCub, которые представили сумки.

Интересно Мех, гигантские тоуты и зеленый цвет: лучшие сумки представлены на Неделе моды в Милане

Итальянский бренд славится своими фирменными сексуальными силуэтами 1990-х годов, впрочем на этот раз дизайнеры переосмыслили сексуальность на такой лад, какой ее видит современная молодежь. Доменико Дольче и Стефано Габбана продемонстрировали наряд ориентированный на молодое поколение.

На подиум модели вышли в футуристических дизайнах, ярких цветах, блестящих и металлизированных структурах. Дизайнеры внедрили виртуальную жизнь в реальный мир смешивая шерсть с пластиком и веганскими вещами.

Своей новой коллекцией бренд призывает не забывать о ценностях человеческого мастерства, ведь если бы не человеческий интеллект, роботов бы не существовало, как и всего остального, чем мы сейчас активно пользуемся.

Вся коллекционная одежда, украшения и аксессуары были увеличены в размерах. Модели носили огромные пуховики с цветным леопардовым принтом, футуристические платья с острыми плечами, провокационное мини с пластиковыми сапогами.

Коллекция Dolce & Gabbana осень – зима 2021/2022



Коллекция Dolce & Gabbana осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Dolce & Gabbana осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Dolce & Gabbana осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Dolce & Gabbana осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Dolce & Gabbana осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Dolce & Gabbana осень – зима 2021/2022 / Vogue