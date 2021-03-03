Роботы и модели на подиуме: показ новой коллекции Dolce & Gabbana осень – зима 2021/2022
Доменико Дольче и Стефано Габбана показали свою новую коллекцию осень-зима 2021/2022 объединившись с Instituto Italiano di Tecnologia. По словам дизайнеров, с помощью технологий они работают над улучшением всего – от медицины до экологии, поэтому их объединение имеет первоочередное значение в современном обществе.
Источник:Vogue
Новая коллекция бренда Dolce & Gabbana посвящена цифровой реальности, а в показе приняли участие многофункциональные роботы-гуманоиды iCub, которые представили сумки.
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Итальянский бренд славится своими фирменными сексуальными силуэтами 1990-х годов, впрочем на этот раз дизайнеры переосмыслили сексуальность на такой лад, какой ее видит современная молодежь. Доменико Дольче и Стефано Габбана продемонстрировали наряд ориентированный на молодое поколение.
На подиум модели вышли в футуристических дизайнах, ярких цветах, блестящих и металлизированных структурах. Дизайнеры внедрили виртуальную жизнь в реальный мир смешивая шерсть с пластиком и веганскими вещами.
Своей новой коллекцией бренд призывает не забывать о ценностях человеческого мастерства, ведь если бы не человеческий интеллект, роботов бы не существовало, как и всего остального, чем мы сейчас активно пользуемся.
Вся коллекционная одежда, украшения и аксессуары были увеличены в размерах. Модели носили огромные пуховики с цветным леопардовым принтом, футуристические платья с острыми плечами, провокационное мини с пластиковыми сапогами.
Коллекция Dolce & Gabbana осень – зима 2021/2022
Коллекция Dolce & Gabbana осень – зима 2021/2022 / Vogue
Коллекция Dolce & Gabbana осень – зима 2021/2022 / Vogue
Коллекция Dolce & Gabbana осень – зима 2021/2022 / Vogue
Коллекция Dolce & Gabbana осень – зима 2021/2022 / Vogue
Коллекция Dolce & Gabbana осень – зима 2021/2022 / Vogue
Коллекция Dolce & Gabbana осень – зима 2021/2022 / Vogue
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