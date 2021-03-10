В связи с пандемией коронавируса у каждого бренда одежды есть возможность выделиться и запомниться всем своими модными шоу. Не обошел стороной впечатляющие показы бренд Miu Miu, презентовав осенне-зимнюю коллекцию 2021/2022 в Альпах.

В окружении зимних гор модели ходили в стеганых лыжных костюмах, высоких меховых сапогах, шапках-балаклавах, шерстяных гетрах, меховых перчатках и шубах в стиле 90-х годов.

К теме Дочь погибшего голливудского актера открыла показ Givenchy: основные элементы коллекции

В новой коллекции креативная директор бренда Миучча Прада соединила несочетаемые элементы одежды.

Дизайнер добавила в осенне-зимнюю коллекцию немало конфетных цветов. Модели дефилировали в пуховике цвета жевательной резинки, в юбке персикового цвета, в лавандовых комбинезонах и балаклавах желтого, розового и травянистого цветов.

Миучча Прада соединила спортивные вещи с нежным и деликатным нарядом. Мягкие бра модели одели в паре с будуарными платьями и объемными рукавицами, аутфит которого дополнили горные сапоги из искусственного меха. Шелковые платья соединились с шипами на шлейках.

Особенного шарма добавляло не только дневное солнце, сверкающее на заснеженных склонах, но и невероятный закат с оранжевыми облаками и разожженный костер в ночном лесу, вокруг которого дефилировали модели.

Показ коллекции Miu Miu осень – зима 2021/2022



Коллекция Miu Miu осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Miu Miu осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Miu Miu осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Miu Miu осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Miu Miu осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Miu Miu осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Miu Miu осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Miu Miu осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Miu Miu осень – зима 2021/2022 / Vogue



Коллекция Miu Miu осень – зима 2021/2022 / Vogue

Модный показ коллекции Miu Miu осень – зима 2021/2022 в Альпах: смотрите видео