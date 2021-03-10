Новую осенне-зимнюю коллекцию Chanel представили в виде фильма. Шоу сезона осень-зима 2021/2022 креативный директор модного дома Виржини Виар посвятила уюту и ощущению защищенности.

Коллекция построена на контрасте между эстетикой парижского шика 1970-х и вещами для зимних каникул на лыжном курорте.

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В фильме показаны кадры из клуба Castel в черно-белых тонах. Модели переходили из одной комнаты в другую, спускались по винтовой лестнице, самостоятельно переодевались и сами делали себе макияж.

По словам Виржини Виар, ей хотелось создать домашнюю атмосферу, во время которой девушки устраивают модные показы и сами себе делают макияж.

Карл Лагерфельд рассказывал мне о временах, когда модели сами делали себе макияж и одевались перед показом,

– отметила креативный директор.

Коллекция состоит из длинных твидовых пальто и сапог из искусственного меха и овчины, платьев из прозрачных тканей. Жакеты с юбками одеты в паре с леггинсами и шапками бини, украшенные надписью Chanel.

В коллекцию вошли стеганые брюки и комбинезоны, пушистые жилеты, кардиганы и босоножки с изысканными бантиками. Среди аксессуаров сияли браслеты, серьги, бусы и даже бутылки для воды, которые Виар в этом сезоне решила превратить в колье.

В конце видеоролика модели вышли из Castel на Rue Princesse, обнялись, аплодировали друг другу и вместе с Виржини Виар пошли гулять по улицам города.

Показ Chanel осень – зима 2021/2022



Показ Chanel осень – зима 2021/2022 / Vogue



Показ Chanel осень – зима 2021/2022 / Vogue



Показ Chanel осень – зима 2021/2022 / Vogue



Показ Chanel осень – зима 2021/2022 / Vogue



Показ Chanel осень – зима 2021/2022 / Vogue



Показ Chanel осень – зима 2021/2022 / Vogue



Показ Chanel осень – зима 2021/2022 / Vogue

Модный показ Chanel осень – зима 2021/2022: смотрите видео