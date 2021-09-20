На выходных Алина Гросу стала подружкой невесты на свадьбе. В своем инстаграме девушка отметила, что дизайн платья придумала сама. Она отметила, что ткань для платьев всем дружкам предоставила невеста, а уже пошить желанное изделие ей помогли мастера.

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На свадьбу артистка пришла со своим любимым, российским актером Романом Полянским. Он на праздничном торжестве был в роли дружбы. Певица опубликовала серию фотографий и сразу подверглась критике в сети.

Образ Алины Гросу

Исполнительница надела платье сиреневого оттенка в будуарном стиле. Изделие состояло из шелкового бра, которое перетекало в гипюровую вставку в зоне живота и длинную юбку с белыми перьями по краям. Платье дополнили объемные рукава с перьями.

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Алина держала в руках букет голубых цветов, а ее образ завершал макияж в сиреневом оттенке и распущенные вьющиеся волосы.

Поклонники в комментариях написали, что образ совсем не подходит исполнительнице, ведь она в нем выглядит странно.

"Артистка кабаре, а не подружка невесты"

"Образ просто безвкусица"

"Очень необычный наряд для свадьбы"

"Похожая на Аллу Пугачеву"



Образ Алины Гросу / Фото с инстаграма певицы

Позже в инстаграм-сториз Алина Гросу записала видеоролики в которых отметила, что даже после критики считает свой аутфит весьма оригинальным и красивым.

"Мой вчерашний образ вызвал неоднозначную реакцию, и я этому рада. На самом деле, я действительно вдохновилась будуарными нарядами. Невеста позволила креативить на максимум. Поскольку подружки невесты выбрали платья-комбинации, я решила выбрать халат, потому что всегда мечтала о подобной одежде в гардеробе. Такой образ – привлекательный и интересный, а обычных красивых платьев у меня много ", – сказала Алина Гросу.



Образ Алины Гросу / Фото с инстаграма певицы



Образ Алины Гросу / Фото с инстаграма певицы