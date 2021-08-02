Подсмотрим у звезд: 4 летние вещи, которыми надо вдохновиться у Леони Ханне

Хотя лето – пора невечная, однако именно в этот теплый промежуток времени хочется выглядеть ярко и на все сто. Популярная фэшн-блогер Леони Ханне умеет составлять стильные и эффектные образы, которые с легкостью можно воспроизвести и приспособить к любому событию.

Летний гардероб – это всегда смесь красок, интересных акцентов и веселых настроений. Каждый день этого времени года хочется провести с незабываемыми приятными впечатлениями.

К слову Летние ночи: Леони Ханне показала, что стоит надеть на свидание

Яркая рубашка

Рубашка в ярком цвете может быть как дополнительной "изюминкой" вашего образа, так и главным элементом всего аутфита. Это чрезвычайно универсальная вещь, с помощью которой каждый ваш образ может быть новым.

К примеру, Леони набрасывает рубашку как верхнюю одежду. Белый монохромный образ, который инфлуенсерка разбавила зеленой рубашкой стал значительно интереснее. В качестве аксессуара девушка выбрала сумочку в трендовом розовом цвете, который метко "перекликается" с изумрудным оттенком рубашки.

Объемное платье

Комфорт летом является одним из важнейших критериев при выборе одежды. Модница Леони Ханне это знает и часто пользуется таким правилом. Сочетание модного лимонного цвета и легкого платья длины макси, так и говорит стилем и романтичностью.

Акцентные босоножки

Выбору обуви фэшн-инфлуенсерка также уделяет много времени и внимания. Дома у девушки настоящая огромная коллекция стильных "шпилек", сапог и мюлей!

Смотрим, как немка внесла неоновой яркости в монохромный образ фисташкового цвета. Массивные босоножки придают образу девушки "характер" и одновременно завязки обуви делают ноги Леони стройнее.

Белый костюм

Вещи белого цвета в летний сезон – это тот мастхев, который носили еще наши бабушки. Более того, белый цвет всегда будет выглядеть элегантно и стильно, ведь это классика!

Белоснежные брюки-кюлоты и короткий топ в такой же цвет можно надеть на прогулку в жару, или же на романтическое свидание вечером.