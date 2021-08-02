Яркие аутфити, красочные костюмы, деним total look и оригинальные принты будут как никогда актуальны в этом сезоне. Мы собрали для вас самые интересные осенние сочетания, которые демонстрируют трендсеттеры в соцсетях.

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Что актуально этой осенью

Яркие оттенки

Красочные образы в этом году перешли с летнего в осенний сезон. Зеленые, розовые и оранжевые детали помогут вам создать модный look для прохладной погоды. Не стоит бояться контрастных сочетаний, ведь они остаются актуальными в это время.

Цветные костюмы

Неизменный атрибут осени – костюм. Это удобный и универсальный тандем жакета и брюк, ведь их можно носить как вместе, так и создавать образы из отдельных деталей. Отдавайте предпочтение маскулинным оверсайз моделям в ярких оттенках. Также будут актуальны костюмы-тройки.

Total look из денима

Еще один символ осеннего сезона – деним. Этот материал часто ассоциируется с дождливой погодой, ведь идеально носится именно в это время. Инстаграм-инфлюенсеркы стилизуют джинсовые комбинезоны и костюмы в осенних образах.

Клетчатые принты

Стильные карты откликнулись и в этом сезоне стритстайл-звездам. Они добавляют клетчатые детали в свои осенние вишлисты и смело экспериментируют с этим принтом уже сейчас.

Трикотажные аутфити