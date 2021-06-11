Легкое как зефир: почему для летнего отдыха стоит приобрести белое платье

Когда, как не летом, надевать на прогулки у морского побережья и пикники белые платья? Легкие из льна, хлопка или батиста, или же нежные шелковые и шифоновые. Звезды всегда держат место для них в летнем гардеробе, поэтому рекомендуем и вам приобрести подобные.
Белый цвет летом имеет множество преимуществ: в нем вам будет не так жарко, как в темном платье; он освежит ваш внешний вид; с ним можно придумать большое количество образов, сочетая с другими цветами. А еще – он прекрасно подчеркивает летний загар. Убедились? Поэтому предлагаем вдохновиться образами знаменитостей и "взять на вооружение" их looks.
Обратите внимание Эффектно и стильно: как летом добавлять к образам яркие жакеты – звездная подборка
Рози Хантингтон-Уайтли
Леони Ханне
Кьяра Ферраньи
Эльза Хоск
Эмили Ратаковски
Тина Кароль
Кэти Джоргадзе
Катя Осадчая