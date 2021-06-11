Легкое как зефир: почему для летнего отдыха стоит приобрести белое платье

11 июня 2021 , 10:31
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Источник:

24 Канал

Когда, как не летом, надевать на прогулки у морского побережья и пикники белые платья? Легкие из льна, хлопка или батиста, или же нежные шелковые и шифоновые. Звезды всегда держат место для них в летнем гардеробе, поэтому рекомендуем и вам приобрести подобные.

Белый цвет летом имеет множество преимуществ: в нем вам будет не так жарко, как в темном платье; он освежит ваш внешний вид; с ним можно придумать большое количество образов, сочетая с другими цветами. А еще – он прекрасно подчеркивает летний загар. Убедились? Поэтому предлагаем вдохновиться образами знаменитостей и "взять на вооружение" их looks.

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Рози Хантингтон-Уайтли

Леони Ханне

Кьяра Ферраньи

Эльза Хоск

Эмили Ратаковски

Тина Кароль

Кэти Джоргадзе

Катя Осадчая

 

Автор: Уляна Журба