Легкое как зефир: почему для летнего отдыха стоит приобрести белое платье

10:31

Когда, как не летом, надевать на прогулки у морского побережья и пикники белые платья? Легкие из льна, хлопка или батиста, или же нежные шелковые и шифоновые. Звезды всегда держат место для них в летнем гардеробе, поэтому рекомендуем и вам приобрести подобные.