Белый цвет летом имеет множество преимуществ: в нем вам будет не так жарко, как в темном платье; он освежит ваш внешний вид; с ним можно придумать большое количество образов, сочетая с другими цветами. А еще – он прекрасно подчеркивает летний загар. Убедились? Поэтому предлагаем вдохновиться образами знаменитостей и "взять на вооружение" их looks.

Обратите внимание Эффектно и стильно: как летом добавлять к образам яркие жакеты – звездная подборка

Рози Хантингтон-Уайтли

Леони Ханне

Кьяра Ферраньи

Эльза Хоск

Эмили Ратаковски

Тина Кароль

Кэти Джоргадзе

Катя Осадчая