Она сумела влюбить миллионы в свои образы и найти сторонников в каждом уголке мира. Наверное нет людей, которые бы не восхищались нарядом Ее Величества.

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7 летних платьев принцессы Дианы, которые до сих пор актуальные

Во времена фаст-фэшн найти вещь, которая будет модной несколько сезонов, очень сложно. Любовь принцессы Дианы к смелым цветам, ярким принтам и необычным формам сделали ее иконой стиля, а оригинальные наряды до сих пор остаются актуальными. Какие же платья выбирала принцесса – рассказываем далее.

Черный минимализм

Пластиковые цепи стали однозначным трендом прошлого лета, который до сих пор продолжают воплощать модницы. Принцесса Диана носила такие аксессуары еще до того, как это стало взрывной новинкой . На одно из торжественных событий она надевала изысканное черное платье на запах, где вместо привычных лямок были бежевые цепные плетения.



Стильный черный наряд принцессы Дианы / Фото Getty Images

Цветочные принты

Принцесса Уэльская любила привлекать внимание яркими нарядами и не боялась смелых экспериментов. Однажды она предстала перед папарацци в цветастом синем платье. Л епестки на принте будто цитируют современные тенденции и демонстрируют розовые, сиреневые, желтые и голубые цвета. Крой такого наряда тоже был бы актуальным для этого летнего сезона, ведь он имеет стильные драпировки на талии и акцент на рукавах.



Цветастое платье с модными цветами / Фото Getty Images

Важно соблюдать изысканного стиля не только в одежде, но и интерьере. Помогут вам в этом электрокамины Dimplex . Производители позаботились не только об их качестве и безопасности, но и о дизайне, который идеально дополнит вид вашего дома.

Золотые детали

Плиссирование , акцент на крупных пуговицах и слингбекы – эти детали прекрасно описывают тренды лета 2021 и наряды принцессы Уэльской. Кажется, будто современные дизайнеры вдохновлялись именно ее образом при создании новых коллекций.



Белое минималистичное платье с золотыми деталями / Фото Getty Images

Классический горошек

Этот образ – воплощение роскоши и элегантности. Кажется, он будет актуален еще не один десяток лет. Смелое платье в горошек становится отражением современных тенденций. Оно имеет все: и актуальный крой, и V-образный вырез, и акцент на линии плеча. А прекрасно подобранные аксессуары придают образу изюминки.



Платье в красный горошек для особого события / Фото Getty Images

Солнечный желтый

Воплощение нежности в классике – так можно описать это платье. Оно очень подходит принцессе, ведь подчеркивает ее хрупкие черты. Желтая шифоновая модель стала бы идеальным летним наряд для сезона 2021. Леди Диана довершила образ с помощью ремешка и белого минималистичного клатча.



Романтическое желтое платье / Фото Getty Images

Стильные ромашки

Принцесса Уэльская не скрывала свою любовь к цветастым принтам. Нежные ромашки расцвели на ее синем платье, которое напоминает современный модный прием – пэчворк. Тренд на контрастные переходы четко прочитывается в образе Леди Дианы.



Ромашки на платье принцессы Дианы / Фото Getty Images

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Яркий синий

Если бы Принцесса Диана имела инстаграм-страницу, ее точно можно было бы называть фэшн-инфлюенсером. А яркое синее платье с V-образным вырезом стало бы взрывным трендом 2021. Пышные рукава будто перекочевали из гардероба принцессы на подиум современных дизайнеров. Акценты на линии плеча и стильный сбор ткани актуальные в этом сезоне.